Reddito di cittadinanza: il taglio al sussidio garantirebbe un miliardo di euro (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel Governo non tutto fila liscio e più volte in questi mesi abbiamo visto il Premier Mario Draghi far da paciere tra le formazioni politiche di una compagine dell’Esecutivo assai eterogenea e spesso capace di manifestare posizioni diametralmente opposte. Se pensiamo al Reddito di cittadinanza, c’è chi come il M5s continua a difendere con forza il sussidio: Giuseppe Conte qualche tempo fa l’ha definito ‘misura di civiltà‘, quasi a ribadire che il RdC non si tocca. Ma la Lega – anch’essa all’interno della squadra di Governo – continua a ribadire la sua contrarietà alla prosecuzione con la distribuzione del Reddito di cittadinanza tra i disoccupati. Matteo Salvini, in particolare, si oppone, non trovando però l’appoggio del Presidente del Consiglio, che non pare intenzionato ad ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel Governo non tutto fila liscio e più volte in questi mesi abbiamo visto il Premier Mario Draghi far da paciere tra le formazioni politiche di una compagine dell’Esecutivo assai eterogenea e spesso capace di manifestare posizioni diametralmente opposte. Se pensiamo aldi, c’è chi come il M5s continua a difendere con forza il: Giuseppe Conte qualche tempo fa l’ha definito ‘misura di civiltà‘, quasi a ribadire che il RdC non si tocca. Ma la Lega – anch’essa all’interno della squadra di Governo – continua a ribadire la sua contrarietà alla prosecuzione con la distribuzione delditra i disoccupati. Matteo Salvini, in particolare, si oppone, non trovando però l’appoggio del Presidente del Consiglio, che non pare intenzionato ad ...

