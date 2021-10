Reddito cittadinanza, Conte: “Non si cancella, sarà cambiato in meglio” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Il Reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, in un post su Facebook. “Non solo – scrive ancora Conte -. Ci stiamo battendo per mettere più soldi in tasca ai lavoratori, intervenendo ancora sul cuneo fiscale. Questo mentre al Senato inizia la discussione sul ddl del Movimento 5 Stelle sul salario minimo, per aumentare gli stipendi dei cittadini. Ci aspettiamo la convergenza di tutti, visto che i nostri lavoratori hanno salari fra i più bassi: siamo gli unici in Europa per cui sono diminuiti negli ultimi 30 anni”. “Per quanto riguarda il Reddito, mentre i soliti noti si battevano per tagliare un sostegno a cittadini in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) “Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Ildidi certo non si, anzi viene rifinanziato ein”. Così il leader M5S Giuseppe, in un post su Facebook. “Non solo – scrive ancora-. Ci stiamo battendo per mettere più soldi in tasca ai lavoratori, intervenendo ancora sul cuneo fiscale. Questo mentre al Senato inizia la discussione sul ddl del Movimento 5 Stelle sul salario minimo, per aumentare gli stipendi dei cittadini. Ci aspettiamo la convergenza di tutti, visto che i nostri lavoratori hanno salari fra i più bassi: siamo gli unici in Europa per cui sono diminuiti negli ultimi 30 anni”. “Per quanto riguarda il, mentre i soliti noti si battevano per tagliare un sostegno a cittadini in ...

petergomezblog : Truffe allo Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: otto da danno erariale. Le frodi per settore: sei miliardi… - Corriere : Reddito di cittadinanza e falsi invalidi: i «furbetti» hanno tolto alle casse dello Stato 15 miliardi - Mov5Stelle : Mettere in discussione il sostegno al #RedditoDiCittadinanza in questa fase è assolutamente inspiegabile e immotiva… - A5359201 : RT @LegaSalvini: ????????????????????? PER IL MINISTRO #PATUANELLI “IL REDDITO DI CITTADINANZA VA AMPLIATO” - DenisMeneghin : @GiuseppeConteIT W il reddito di cittadinanza e il lavoro nero… -