Raffica di furti in Costiera, la Polizia arresta il responsabile (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile – 5^ Sezione Narcotici – Antidroga, ha dato seguito all’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data 18.10.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di A.V., condannato in quanto riconosciuto colpevole di una lunga serie di furti in abitazione perpetrati in Costiera Amalfitana e nel Capoluogo cittadino. In esecuzione del dispositivo di restrizione, A.V., al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’A.G. procedente. Parimenti, nella stessa giornata, personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione ad altra Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare personale in carcere, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile – 5^ Sezione Narcotici – Antidroga, ha dato seguito all’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data 18.10.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di A.V., condannato in quanto riconosciuto colpevole di una lunga serie diin abitazione perpetrati inAmalfitana e nel Capoluogo cittadino. In esecuzione del dispositivo di restrizione, A.V., al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’A.G. procedente. Parimenti, nella stessa giornata, personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione ad altra Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare personale in carcere, ...

