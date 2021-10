Raffaella Carrà | chi era | età | carriera | come è morta | canzoni | malattia | compagno | ultime foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone che, dopo la pausa di ieri, torna ad accogliere in studio tanti ospiti. Oggi ci sarà il ricordo di, la regina della tv italiana che si è spenta pochi mesi fa.: chi era, età,, successiè da sempre stata definita la “regina della televisione italiana“, una vera e propria icona che ha ottenuto grandi successi anche all’estero, soprattutto in Spagna.aveva dichiarato in un’intervista su Tv Sorrisi e, laha venduto oltre 60 milioni di dischi e nel ...