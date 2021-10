Raccontare, scrivere, esprimere le nostre storie: il corso di Paolo Aresi (Di martedì 19 ottobre 2021) Bergamo. Il peggior nemico della buona scrittura è la banalità, esattamente come nella vita. Esistono alcune regole fondamentali per potere scrivere bene: evitare le parole inutili, essere più semplici (non semplicisti) possibile, lottare contro l’ovvietà, la banalità. Tre norme e poi tanti altri aspetti di cui si parlerà nei dieci incontri che verranno svolti da Paolo Aresi per Raccontare, per scrivere, per imparare a esprimere meglio le nostre storie, i pensieri, le emozioni. Dieci incontri con la parola, con la scrittura. Con la possibilità di mettere su un foglio i giorni, anche questi giorni, questi due anni che ci hanno segnati tutti. È il corso di scrittura creativa che inizierà lunedì 25 ottobre e andrà avanti per dieci ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Bergamo. Il peggior nemico della buona scrittura è la banalità, esattamente come nella vita. Esistono alcune regole fondamentali per poterebene: evitare le parole inutili, essere più semplici (non semplicisti) possibile, lottare contro l’ovvietà, la banalità. Tre norme e poi tanti altri aspetti di cui si parlerà nei dieci incontri che verranno svolti daper, per, per imparare ameglio le, i pensieri, le emozioni. Dieci incontri con la parola, con la scrittura. Con la possibilità di mettere su un foglio i giorni, anche questi giorni, questi due anni che ci hanno segnati tutti. È ildi scrittura creativa che inizierà lunedì 25 ottobre e andrà avanti per dieci ...

Advertising

etventadv : Un ragazzo di 35 anni che non ha mai fatto un emerito cazzo in vita sua come fa a scrivere un libro per raccontare… - Gigliogiovanni5 : Dopo un po' di tempo torno a scrivere...torno a fare ciò che mi piace: raccontare storie calcistiche ???????? #Juve… - unfruitfruitful : È inutile continuare a scrivere di destra e sinistra. La politica non esiste più e il partito è unico. Partito unic… - GiuntiEditore : RT @SalonedelLibro: «Continuo a scrivere dei paesi dell'Appennino perché voglio raccontare le storie che ho vissuto, è un mondo quasi scomp… - gengy00 : RT @bts__haruman: Mi è piaciuto il messaggio dato oggi da ermal e anche rudy: leggere, leggere, leggere. Aiuta il vocabolario nel parlare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccontare scrivere Servivano le Rubrichette su YouTube per fuggire dal lockdown "Vediamo Rubrichette come uno show comico, ma è vero anche che cerchiamo di raccontare ciò che ci ... scrivere, ridere, creare un prodotto mediatico dal niente e farlo mentre il mondo si ferma. La ...

Ho visto un reguso Il dover scrivere di fretta, quasi, lo impone. Oggi più di ieri. Fare presto e passare ad altro ... La storiella che ora vado a raccontare nasce da questo principio di erbaccia letteraria. Perché il ...

«Ogni ricetta ha una storia da raccontare»: cosa significa scrivere di cibo Corriere della Sera "Vediamo Rubrichette come uno show comico, ma è vero anche che cerchiamo diciò che ci ..., ridere, creare un prodotto mediatico dal niente e farlo mentre il mondo si ferma. La ...Il doverdi fretta, quasi, lo impone. Oggi più di ieri. Fare presto e passare ad altro ... La storiella che ora vado anasce da questo principio di erbaccia letteraria. Perché il ...