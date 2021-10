Raccogliamo la sfida dell’astensionismo | non rassegniamoci alla sinistra senza popolo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) La netta affermazione del centro, in alcuni casi (Bologna, Napoli, Latina al secondo turno) in coalizione con il M5S, nelle principali città italiane, a cominciare da Roma, è indicatore di un inizio di sommovimento elettorale in larghe fasce diperiferico? Segnala un’opportunità? Può essere un fenomeno effimero oppure lo slittamento può andare avanti su un terreno costruttivo? Dipende da noi. Anzi, per essere precisi, dipende dal Pd e dal M5S. Il Covid segna un cambio di stagione: la protesta e la sofferenza sociale, interpretata negli ultimi anni dal M5S delle origini, poi dLega Salvini e da FdI è ora inservibile per la grande maggioranza degli elettori e delle elettrici. Sono arrivatidefezione dal circuito politico-istituzionale attraverso un elevatissimo astensionismo. Ma la defezione di ...