Quirinale e legge elettorale: Letta ora tiene banco. Altro che voto anticipato… (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – Niente voto anticipato e quindi niente Draghi al Quirinale: ora Letta, vincitore delle amministrative, guarda all'Ulivo 2.0 e lavorerà alla legge elettorale proporzionale per accaparrarsi i centristi. E' questo il dato politico che emerge dal risultato dei ballottaggi. Lega e FdI, pesantemente sconfitti e principali responsabili dell'astensionismo record, non ci pensano proprio ad andare a votare prima del tempo. Il Pd potrebbe ma non lo fa, pur sapendo che i suoi elettori a votare ci vanno eccome. Questo perché le grandi città – dove i dem hanno trionfato nelle zone Ztl e l'astensionismo ha trionfato nelle periferie – non rappresentano il Paese. Le politiche non sono le amministrative: in provincia potrebbe avere la meglio il centrodestra. Quindi ora per il segretario dem, che batte ...

