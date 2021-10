Quell’intreccio tra manovra e regole europee L’analisi di Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tre documenti distinti di fonti e di origini differenti meritano di essere letti insieme per dare un senso alladi finanza pubblica in fase di messa a punto. Il primo, non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri mentre si scrive questa nota (sarà probabilmente disponibile in serata), è il Documento programmatico di bilancio (Dpb) in cui si delinea la strategia di bilancio per i prossimi tre anni articolando in programmi puntuali i contenuti della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef). Il secondo è la Comunicazione della Commissione europea, inviata agli Stati membri ieri 18 ottobre, sulleper il funzionamento dell’Unione monetaria quando si sarà considerato superato lo stato di emergenza che ha portato alla sospensione del Patto di crescita e di stabilità (Pcs). Il terzo infine è uno studio sul debito ...