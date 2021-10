Qual è il vero nome di Raffaella Carrà? Il significato del suo nome d’arte vi stupirà (Di martedì 19 ottobre 2021) Qual è il vero nome di Raffaella Carrà e perché scelse questo nome d’arte? Ecco le risposte a queste domande che si fanno in molti. Raffaella Carra? (Getty Images)Se c’è una persona che in questi anni ha meritato il titolo di “regina della televisione” è sicuramente Raffaella Carrà. Un’artista sensazionale, capace di intrattenere come pochi e contribuendo a rendere speciale il panorama artistico italiano all’estero: dalla Spagna all’Argentina. Una carriera invidiabile, iniziata debuttando in una pellicola cinematografica del 1960. Ma il vero successo arriva dieci anni dopo, conquistando il piccolo schermo e facendo emergere un ruolo che fino a quel ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021)è ildie perché scelse questo? Ecco le risposte a queste domande che si fanno in molti.Carra? (Getty Images)Se c’è una persona che in questi anni ha meritato il titolo di “regina della televisione” è sicuramente. Un’artista sensazionale, capace di intrattenere come pochi e contribuendo a rendere speciale il panorama artistico italiano all’estero: dalla Spagna all’Argentina. Una carriera invidiabile, iniziata debuttando in una pellicola cinematografica del 1960. Ma ilsuccesso arriva dieci anni dopo, conquistando il piccolo schermo e facendo emergere un ruolo che fino a quel ...

Advertising

RaiTre : Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i gr… - ManuelaAmadei : RT @SCGPisa: Alcuni non hanno ancora capito qual è il vero problema del GP (spoiler non solo la tracciabilità dei cittadini). IL GREEN PAS… - giammari59 : RT @Presa_Diretta: Questa sera alle 21.20 su #Rai3, una nuova puntata di #PresaDiretta: IL SASSOLINO NELLA SCARPA. Luci e ombre sull’indus… - virusixx : RT @elisabe89376579: @Cecy57512526 @Agent__Beast L’anno scorso il vero cast qual era scusa?? Ma ti ricordi la Gregoraci? PierPaolo all’iniz… - Stebox2 : RT @SCGPisa: Alcuni non hanno ancora capito qual è il vero problema del GP (spoiler non solo la tracciabilità dei cittadini). IL GREEN PAS… -