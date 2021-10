PSG-RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Paris Saint-Germain spera di assicurarsi la seconda vittoria consecutiva in Champions League quando accoglierà l’RB Lipsia al Parc des Princes per la battaglia del Gruppo A di oggi, martedì 19 ottobre. La squadra di Mauricio Pochettino ha vinto 2-0 sul Manchester City nell’ultima sfida europea, mentre la squadra tedesca ha subito una sconfitta contro il Club Brugge. Il calcio di inizio di PSG-RB Lipsia è previsto alle 21. Prepartita PSG-RB Lipsia: a che punto sono le due squadre? PSG Il primo gol di Lionel Messi in blu navy è sicuramente valsa la pena aspettare, dato che il sei volte vincitore del Pallone d’Oro ha segnato uno straordinario secondo per la sua squadra contro il Man City il mese scorso, con il PSG che ha raccolto una misura di vendetta per la sua uscita in semifinale lo scorso anno. Dopo che Idrissa Gueye si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Paris Saint-Germain spera di assicurarsi la seconda vittoria consecutiva in Champions League quando accoglierà l’RBal Parc des Princes per la battaglia del Gruppo A di oggi, martedì 19 ottobre. La squadra di Mauricio Pochettino ha vinto 2-0 sul Manchester City nell’ultima sfida europea, mentre la squadra tedesca ha subito una sconfitta contro il Club Brugge. Il calcio di inizio di PSG-RBè previsto alle 21. Prepartita PSG-RB: a che punto sono le due squadre? PSG Il primo gol di Lionel Messi in blu navy è sicuramente valsa la pena aspettare, dato che il sei volte vincitore del Pallone d’Oro ha segnato uno straordinario secondo per la sua squadra contro il Man City il mese scorso, con il PSG che ha raccolto una misura di vendetta per la sua uscita in semifinale lo scorso anno. Dopo che Idrissa Gueye si ...

