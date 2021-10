Psg-Lipsia, Neymar out e i tedeschi scherzano: “Dobbiamo ‘solo’ fermare Messi e... (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera la sfida di Champions League dei parigini che dovranno fare a meno della stella brasiliana Leggi su itasportpress (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera la sfida di Champions League dei parigini che dovranno fare a meno della stella brasiliana

Advertising

TeofiloSteven : RT @GoalItalia: ?? ESCLUSIVA ?? Dagli ostacoli nella vita alla Champions League, Mohamed Simakan si racconta a Goal: 'Non ho mai esitato nel… - linformatore11 : ?????? DOPPIA SFIDA; PSG???? - LIPSIA???? PRONOSTICO 1+Over 1,5. PORTO???? - MILAN ???? PRONOSTICO OVER 1,5 questa la nostra… - periodicodaily : PSG-RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni #19ottobre #ChampionsLeague - CORNERNEWS24 : #Calcio - Psg: Neymar dolorante, out contro il Lipsia Problema agli aduttori, in forse sfida di domenica a Marsiglia - sportface2016 : #ChampionsLeague, stasera in tv #PSGLipsia: ecco canale, orario e come vedere la sfida -