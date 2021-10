PS5 vs Dbrand: dopo la 'minaccia' di Sony nuovi modelli di cover in vendita! (Di martedì 19 ottobre 2021) La presenza di una grande azienda come Sony, che avverte con ritorsioni legali se si continua nella stessa direzione, è un'intimidazione sufficiente per rinunciare ai propri obiettivi. È stato il caso di Dbrand, la società che ha annunciato all'inizio dell'anno che avrebbe venduto custodie nere per PS5 e che solo pochi giorni fa ha fatto marcia indietro dopo l'annuncio di Sony. La marcia indietro è durata pochissimo dato che Dbrand ha ripreso la vendita delle sue cover, ma ha apportato una serie di modifiche che ritengono essere sufficienti per non essere minacciati nuovamente da Sony, creando così la linea Darkplates 2.0. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) La presenza di una grande azienda come, che avverte con ritorsioni legali se si continua nella stessa direzione, è un'intimidazione sufficiente per rinunciare ai propri obiettivi. È stato il caso di, la società che ha annunciato all'inizio dell'anno che avrebbe venduto custodie nere per PS5 e che solo pochi giorni fa ha fatto marcia indietrol'annuncio di. La marcia indietro è durata pochissimo dato cheha ripreso la vendita delle sue, ma ha apportato una serie di modifiche che ritengono essere sufficienti per non essereti nuovamente da, creando così la linea Darkplates 2.0. Leggi altro...

