Provincia di Napoli, col ballottaggio eletti 4 nuovi sindaci: vince l'astensionismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'appendice del ballottaggio ha dato a 4 comuni della Provincia di Napoli un nuovo primo cittadino. Si è votato ad Afragola, Melito di Napoli, Vico Equense e Volla. In generale, ha vinto l'astensionismo: 40,9% di votanti ad Afragola, male anche Volla e Melito con il 42,94% e 45,03%. Meglio Vico Equense con 68,46%, comunque sette punti percentuali sotto il primo turno. Ad Afragola il sindaco è Antonio Pannone che ha ottenuto 10.506 voti (51,35%). Staccato di poco più di 500 voti il competitore Gennaro Giustino. A Melito di Napoli sarà Luciano Mottola ad indossare la fascia tricolore. Il neo sindaco, sostenuto da 10 liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, ha battuto al ballottaggio Dominique Pellecchia, sostenuta da sette liste, tra ...

