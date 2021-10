Provincia del Benevento, indette le elezioni per il Forum dei Giovani (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha indetto per i giorni 11 e 12 novembre 2021 le elezioni per il Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani. Secondo il Regolamento del Coordinamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021, i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati dei Forum comunali (un candidato per ogni Forum); possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni dei Forum comunali costituiti e attivi da almeno 6 mesi. Il ricevimento delle candidature è previsto entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 27 ottobre 2021 compilando un modulo allegato allo Decreto del Presidente, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladiAntonio Di Maria ha indetto per i giorni 11 e 12 novembre 2021 leper il Consiglio Direttivo del Coordinamento deidei. Secondo il Regolamento del Coordinamento approvato con Deliberazione di Consigliole n. 23 del 20 luglio 2021, i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati deicomunali (un candidato per ogni); possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni deicomunali costituiti e attivi da almeno 6 mesi. Il ricevimento delle candidature è previsto entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 27 ottobre 2021 compilando un modulo allegato allo Decreto del Presidente, ...

Advertising

ciropellegrino : In provincia di #Trieste l’incidenza delle nuove infezioni da #coronavirus calcolata negli ultimi 7 giorni è di 127… - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha testato un missile balistico verso il mar del Giappone: secondo i militari sudcoreani, è stato… - reggiadicaserta : #OltrelaReggia ?????????? Dalle Sorgenti del Fizzo, Airola (provincia di Benevento), fino ai Giardini della Flora all… - anteprima24 : ** Provincia del ##Benevento, indette le elezioni per il Forum dei Giovani ** - LokiLuk : @Ilsolito_In Il lato negativo del vivere in provincia ??????? -