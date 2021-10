“Prova prima, paga poi”, il nuovo servizio Amazon per lo shopping (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama Prime Prova prima, paga poi il nuovo servizio di Amazon fashion che permette di ricevere a casa prodotti di moda senza nessun costo di spedizione e con la possibilità di pagare solo ciò che si vuole acquistare davvero. Come funziona il servizio Il servizio di Amazon è vantaggioso per chi ha voglia di dedicarsi allo shopping senza pensieri: consente infatti di ricevere ciò che si desidera, Provando i capi comodamente a casa e restituendo, a costo zero, ciò che non si vuole. La spedizione non si paga e il reso degli articoli è gratis poiché la società stessa fornisce l’etichetta prepagata. Alla fine si paga solo ciò che si ... Leggi su dilei (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama Primepoi ildifashion che permette di ricevere a casa prodotti di moda senza nessun costo di spedizione e con la possibilità dire solo ciò che si vuole acquistare davvero. Come funziona ilIldiè vantaggioso per chi ha voglia di dedicarsi allosenza pensieri: consente infatti di ricevere ciò che si desidera,ndo i capi comodamente a casa e restituendo, a costo zero, ciò che non si vuole. La spedizione non sie il reso degli articoli è gratis poiché la società stessa fornisce l’etichetta preta. Alla fine sisolo ciò che si ...

