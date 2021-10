Promozione Europa League, sconto del 50% sui biglietti per Napoli-Leicester: ecco chi potrà usufruirne (Di martedì 19 ottobre 2021) La SSC Napoli premia i suoi tifosi. La società ha deciso di attivare una Promozione riguardo l'Europa League, effettuando uno sconto su alcuni biglietti. Promozione Europa League Napoli Il Napoli, infatti, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato una Promozione Europa League. Per tutti coloro che hanno acquistato o acquisteranno un biglietto per la gara Napoli-Legia Varsavia, in programma giovedì 21 ottobre alle ore 21, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per il match Napoli-Leicester, in programma giovedì 9 dicembre. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) La SSCpremia i suoi tifosi. La società ha deciso di attivare unariguardo l', effettuando unosu alcuniIl, infatti, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato una. Per tutti coloro che hanno acquistato o acquisteranno un biglietto per la gara-Legia Varsavia, in programma giovedì 21 ottobre alle ore 21, potranno usufruire di unodel 50% sul tagliando per il match, in programma giovedì 9 dicembre. ...

