Prima di ricevere la dose ruba il certificato di vaccinazione e scappa da una finestra del bagno (Di martedì 19 ottobre 2021) L'incredibile imbecillità dei no - vax che si rendono ridicoli in tutti i modi. Prima di ricevere la dose, ha rubato il certificato di avvenuta vaccinazione per poi scappare dalla finestra del bagno. ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) L'incredibile imbecillità dei no - vax che si rendono ridicoli in tutti i modi.dila, hato ildi avvenutaper poire dalladel. ...

Advertising

mirellaliuzzi : Approvata oggi alla Camera in prima lettura la legge sulla parità salariale: incentivi per aziende che rispettano l… - FOrfei : @ilfoglio_it Bello. Specialmente il finale, in cui lascia la politica, fedele alla regola dei due mandati, tornando… - UpsideDownMindL : (chiarisco subito prima di ricevere insulti, non sto dicendo che se non vai all'università sei un fallito, ma sempl… - GrPuffo : @LSportCH Idem, sono un tipo molto distaccato, ti posso però dire per esperienza che per dare amore facilmente ne d… - globalistIT : Idioti, che altro dire? #vaccini #greenpass #fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Prima ricevere Prima di ricevere la dose ruba il certificato di vaccinazione e scappa da una finestra del bagno Globalist.it Prima di ricevere la dose ruba il certificato di vaccinazione e scappa da una finestra del bagno Un gesto scriteriato all'hub vaccinale Palaferroli a San Bonifacio, in provincia di Verona. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri ...

Amazon lancia il servizio 'Prova prima, paga poi' in Italia, ecco come richiederlo Amazon lancia il servizio Prova prima, paga poi riservato a tutti i clienti Amazon Prime che hanno un indirizzo di spedizione in Italia. L'iniziativa riduce le barriere per fare acquisti di moda su Am ...

Un gesto scriteriato all'hub vaccinale Palaferroli a San Bonifacio, in provincia di Verona. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri ...Amazon lancia il servizio Prova prima, paga poi riservato a tutti i clienti Amazon Prime che hanno un indirizzo di spedizione in Italia. L'iniziativa riduce le barriere per fare acquisti di moda su Am ...