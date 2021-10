Premier League | un calciatore confessa | “Sono gay ma non posso dirlo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Undellabritannica ha dichiarato al Sun di essere omosessuale, ma di non avere il coraggio dirlo ai suoi colleghi. Nel mondo del calcio maschile l’omosessualità è ancora un tabù., i calciatori gay vivono nella paura di essere derisi e allontanati In un’intervista condotta dalla giornalista Amal Fashanu del Sun, undella, il campionato calcistico britannico, ha svelato le sue paure legate all’essere omosessuale. Il, rimasto anonimo, ha scelto di rivelarsi solo ad Amal Fashanu, che è un’attivista contro l’omofobia e nipote di Justin Fashanu. Lo ziosi tolse la vita nel 1998, otto anni dopo aver ...

