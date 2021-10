Premier League | il riassunto dell’ottava giornata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’ottavadisi è conclusa ancora una volta con tantissimo spettacolo. A partire dalla cinquina del Liverpool in casa del Watford del neo arrivato Claudio Ranieri. Firmino, Salah e Jota hanno piegato la formazione di Londra e hanno dimostrato ancora una volta la forza dei Reds. Altri risultati importanti sono stati quelli del Leicester, vittorioso contro il Manchester United per 4-2, e del Tottenham, che ha battuto il Newcastle per 3-2. Per il resto segnaliamo le vittore di misure di Chelsea e West Ham mentre il Manchester City ha superato in casa il Burnely 2-0. Ottava: cosa dice la classifica? La classifica è ancora molto corta. Sono molte le squadre che potenzialmente possono dire la loro e questo rende ancora più spettacolare il ...