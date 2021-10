Premier League, il punto: il Chelsea mantiene la testa, crollo United (Di martedì 19 ottobre 2021) Premier League, il punto: Chelsea ancora primo, i Red Devils non riescono più a vincere. La sintesi dell’ottava giornata Nel weekend di Premier League il Chelsea ha blindato il primo posto in classifica, vincendo in casa del Brentford, che perde momentaneamente il posto per l’Europa, grazie alla rete di Chilwell al 45? e portandosi a 19 punti. Liverpool e Manchester City, però, rimangono appena dietro la squadra di Tuchel. I Reds hanno strapazzato a domicilio il Watford di Ranieri, al ritorno nel campionato inglese. A segno, nel netto 5-0, tutto il trio offensivo formato da Firmino (tripletta), Salah e Manè. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA Premier League Agli uomini di Guardiola è invece bastato un 2-0 per superare il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021), ilancora primo, i Red Devils non riescono più a vincere. La sintesi dell’ottava giornata Nel weekend diilha blindato il primo posto in classifica, vincendo in casa del Brentford, che perde momentaneamente il posto per l’Europa, grazie alla rete di Chilwell al 45? e portandosi a 19 punti. Liverpool e Manchester City, però, rimangono appena dietro la squadra di Tuchel. I Reds hanno strapazzato a domicilio il Watford di Ranieri, al ritorno nel campionato inglese. A segno, nel netto 5-0, tutto il trio offensivo formato da Firmino (tripletta), Salah e Manè. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICAAgli uomini di Guardiola è invece bastato un 2-0 per superare il ...

