Premier League: il 61% dei calciatori ha ricevuto la seconda dose del vaccino (Di martedì 19 ottobre 2021) La Premier League con un comunicato annuncia quanti giocatori tesserati abbiano ricevuto la seconda dose del vaccino, il 19% non ha nemmeno la prima Con un comunicato ufficiale la Premier League ha annunciato quanti siano i calciatori che al momento hanno ricevuto due dosi di vaccino. Il dato più importante è che addirittura il 19% non ha ricevuto nemmeno la prima. La lega inglese continua a incoraggiare alla vaccinazione. IL COMUNICATO – La Premier League può confermare che, ad oggi, l'81 per cento dei giocatori ha ricevuto almeno una dose di vaccinazione COVID-19, con il 68 per cento ora completamente vaccinato.

