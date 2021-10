Premier League | club contro Newcastle | congelati gli accordi di sponsorizzazione

(Di martedì 19 ottobre 2021) La“si ribella” della presenza saudita. Secondo i media inglesi infatti, 18 società su 20 del massimo campionato inglese avrebbero votato lunedì per congelare provvisoriamente qualsiasi accordo commerciale o didelche possa in qualche modo essere ricondotto al fondo che detiene l’80% del. La decisione dello stop, che durerà un mese, è arrivata in una riunione d’emergenza. Iinglesi temono infatti che i Magpies possano beneficiare di ricche intese con società di proprietà saudita, che permetterebbero loro di aggirare le regole interne del fair-play finanziario. In, aiè consentita una perdita triennale massima di 105 milioni di sterline. Le 18 società che hanno ...

