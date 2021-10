Prada Linea Rossa: il lancio della collezione invernale, tra sportwear e couture (Di martedì 19 ottobre 2021) Life&People.it La nuova collezione Prada Linea Rossa FW 2021 unisce il design performante e dinamico e la tecnologia tessile sostenibile. Una collezione che inserisce l’abbigliamento outdoor all’interno dei desideri urbani. La progettazione di ogni capo, mirata al movimento, si basa sulla predilezione di linee essenziali e di filati riciclati innovativi. L’estetica concettuale si incontra con il know-how tecnico, dando luogo alla compresenza di elementi sartoriali e dettagli sportivi. All’interno della collezione, imperano texture morbide ed extrasoft; è il caso della felpa in pile riciclato e del piumino senza maniche imbottito in piuma d’oca e graphene. La collezione Prada Linea ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 19 ottobre 2021) Life&People.it La nuovaFW 2021 unisce il design performante e dinamico e la tecnologia tessile sostenibile. Unache inserisce l’abbigliamento outdoor all’interno dei desideri urbani. La progettazione di ogni capo, mirata al movimento, si basa sulla predilezione di linee essenziali e di filati riciclati innovativi. L’estetica concettuale si incontra con il know-how tecnico, dando luogo alla compresenza di elementi sartoriali e dettagli sportivi. All’interno, imperano texture morbide ed extrasoft; è il casofelpa in pile riciclato e del piumino senza maniche imbottito in piuma d’oca e graphene. La...

