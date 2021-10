Positivo il Mercato americano

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con l’attenzione degli investitori che rimane concentrata sulla stagione delle trimestrali. Sul fronte macroeconomico, prima dell’Opening Bell il Dipartimento del Commercio ha diffuso il dato sulimmobiliare:costruzioni di nuove abitazioni e permessi edilizi. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.501 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,16%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,26%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti sanitario (+1,06%), utilities (+0,87%) e finanziario (+0,49%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Travelers Company (+2,66%), Merck (+2,21%), Wal-Mart (+2,02%) e Johnson & Johnson (+1,40%). Le più forti vendite, invece, si ...