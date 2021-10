Porto-Milan oggi in tv: data, orario e diretta streaming Youth League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Porto-Milan, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 15:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a SkyGo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 ottobre alle ore 15:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

