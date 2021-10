Porto-Milan oggi, Champions League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta contro il Verona, il rimaneggiato Milan è pronto a rituffarsi nella Champions League 2021, per affrontare il Porto in quella che per i rossoneri appare l’ultima chance per passare una fase a gironi che li vede ancora a secco di punti. La partita si svolgerà quest’oggi, martedì 19 ottobre 2021, a partire dalle ore 21 presso lo Stadio Do Dragao della città Portoghese e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da canale 5, in streaming su Infinity, mentre Sky Sport manderà in onda la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW. IL programma DI Porto Milan Champions League 2021 Martedì 19 ottobre 2021 Ore 21 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta contro il Verona, il rimaneggiatoè pronto a rituffarsi nella2021, per affrontare ilin quella che per i rossoneri appare l’ultima chance per passare una fase a gironi che li vede ancora a secco di punti. La partita si svolgerà quest’, martedì 19 ottobre 2021, a partire dalle ore 21 presso lo Stadio Do Dragao della cittàghese e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da5, insu Infinity, mentre Sky Sport manderà in onda la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW. ILDI2021 Martedì 19 ottobre 2021 Ore 21 ...

