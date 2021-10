Porto-Milan, l’ultimo precedente risale al 2003: rossoneri campioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, partita decisiva di Champions League. Ecco il ricordo dell'ultimo precedente Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021) Manca sempre meno al fischio d'inizio di, partita decisiva di Champions League. Ecco il ricordo dell'ultimo

Advertising

acmilan : ??? “#ACMilan has a special philosophy” Papin talks about Milan and the #UCL: past and present ?? ??? 'Il Milan ha… - Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - MilanPosts : Milan Primavera ?? ? Sassuolo ? Torino ? Roma ? Atalanta ? Napoli ? Liverpool ? Atletico ? Porto - sportli26181512 : Verso Porto-Milan: la lunga lista degli assenti rossoneri: Stefano Pioli, per il match di stasera contro il Porto,… - RadioRadioWeb : I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro il Porto per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di… -