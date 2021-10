Porto - Milan LIVE (Di martedì 19 ottobre 2021) Commenta per primo Dentro o fuori. Dopo le sconfitte contro LIVErpool e Atletico Madrid, il Milan ha bisogno di vincere con il Porto per restare in corsa. Pioli deve rinunciare a Messias, Maignan, ... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 ottobre 2021) Commenta per primo Dentro o fuori. Dopo le sconfitte controrpool e Atletico Madrid, ilha bisogno di vincere con ilper restare in corsa. Pioli deve rinunciare a Messias, Maignan, ...

Advertising

pisto_gol : Non ho visto Porto-Milan, per ovvi motivi, ma ho visto il post partita e non ho dubbi: il gol del Porto di Diaz è v… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la bella vittoria dell'Inter sullo Sheriff e il Porto amaro per il Milan. E oggi tocca a Juve… - capuanogio : Peggior #Milan della stagione e sconfitta meritata contro il #Porto. Zero punti nel girone d’andata e… - AntoCMILAN : RT @TeoBellan: In epoca VAR un errore come quello sul gol del Porto è allucinante. Dove l'arbitro non arriva, per errore umano o incompeten… - AdolfoSpena : @niccolobossini @pisto_gol Quello che dici adesso però è diverso dal contenuto del primo tweet. Io credo che questo… -