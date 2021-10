Porto-Milan, le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan ad OPorto si gioca una grande fetta di speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. I rossoneri non possono più fallire o devono dire addio all’Europa. Queste le formazioni ufficiali: Porto (4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson. Allenatore: S.Conceicao. Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilad Osi gioca una grande fetta di speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. I rossoneri non possono più fallire o devono dire addio all’Europa. Queste le(4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson. Allenatore: S.Conceicao.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

