Porto-Milan, la moviola di Cesari: “Fallo di Taremi su Bennacer” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Bennacer guarda sempre il pallone, l’intervento di Taremi è scorretto. Il centrocampista del Milan cerca il pallone, mentre l’attaccante del Porto guarda solo l’avversario per impadronirsi del pallone. Il VAR poteva aiutare l’arbitro, è inammissibile un errore simile. Il direttore di gara vede l’episodio, ma è lontano: questo però è un chiaro ed evidente errore. E’ un errore grossolano!“. Questa è l’analisi negli studi Mediaset di Graziano Cesari che giudica così l’episodio da moviola legato al gol di Luis Diaz contro il Milan. Per l’ex fischietto ligure era Fallo di Taremi su Bennacer ed è stato un grave errore quello di Brych. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “guarda sempre il pallone, l’intervento diè scorretto. Il centrocampista delcerca il pallone, mentre l’attaccante delguarda solo l’avversario per impadronirsi del pallone. Il VAR poteva aiutare l’arbitro, è inammissibile un errore simile. Il direttore di gara vede l’episodio, ma è lontano: questo però è un chiaro ed evidente errore. E’ un errore grossolano!“. Questa è l’analisi negli studi Mediaset di Grazianoche giudica così l’episodio dalegato al gol di Luis Diaz contro il. Per l’ex fischietto ligure eradisued è stato un grave errore quello di Brych. SportFace.

