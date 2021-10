Porto Milan 0-0 LIVE: Pioli ne cambia tre, tocca ad Ibra (Di martedì 19 ottobre 2021) All’Estadio do Dragao, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Porto e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Estadio “do Dragao “, Porto e Milan si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Porto Milan 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Estadio do Dragao. 2? Calabria a terra Colpo in faccia da parte di Wendell; nessun provvedimento disciplinare per il terzino lusitano, il capitano rossonero si rialza dopo qualche istante. 3? Ammonito Sergio OLIVEira Entrata in ritardo su Saelemaekers in ripartenza. 5? Palo Porto Luis Diaz recupera palla su Bennacer, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) All’Estadio do Dragao, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio “do Dragao “,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Estadio do Dragao. 2? Calabria a terra Colpo in faccia da parte di Wendell; nessun provvedimento disciplinare per il terzino lusitano, il capitano rossonero si rialza dopo qualche istante. 3? Ammonito Sergio Oira Entrata in ritardo su Saelemaekers in ripartenza. 5? PaloLuis Diaz recupera palla su Bennacer, ...

Advertising

acmilan : ??? “#ACMilan has a special philosophy” Papin talks about Milan and the #UCL: past and present ?? ??? 'Il Milan ha… - TuttoMercatoWeb : ???? #Milan, tifosi scatenati tra le strade del centro di #Porto prima di spostarsi all'Estadio #DoDragao per… - Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - ilanna63 : Il fallo è evidente , ma il Milan è praticamente nullo . Vantaggio meritato per il Porto #PortoMilan - RepSerenissima : @PianetaMilan @Ibra_official @ChampionsLeague @acmilan Ibra o non Ibra, questo Milan non va in coppa campioni ,c’è… -