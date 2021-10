Porto di Trieste, ingressi presidiati dalle forze dell’ordine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Varco 4 del Porto di Trieste che da accesso al Molo VII è presidiato da un imponente sistema di sicurezza. Numerosi sono gli uomini e i mezzi di polizia e carabinieri che sostano nei pressi del Varco stesso e nell’area circostante. Aggiornamento ore 10.00 martedì 19 Sul posto ci sono pochi manifestanti, che sono stati allontanati quando hanno tentato di raggiungere il parcheggio o lo spazio davanti al Varco stesso.La strada dei Campi Elisi che conduce all’accesso al Porto è parzialmente bloccata al transito.L’operatività del Porto continua ad essere garantita attraverso il Varco 1 che è regolarmente aperto e, anche quello, presidiato dalle forze dell’ordine. Leggi su udine20 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Varco 4 deldiche da accesso al Molo VII è presidiato da un imponente sistema di sicurezza. Numerosi sono gli uomini e i mezzi di polizia e carabinieri che sostano nei pressi del Varco stesso e nell’area circostante. Aggiornamento ore 10.00 martedì 19 Sul posto ci sono pochi manifestanti, che sono stati allontanati quando hanno tentato di raggiungere il parcheggio o lo spazio davanti al Varco stesso.La strada dei Campi Elisi che conduce all’accesso alè parzialmente bloccata al transito.L’operatività delcontinua ad essere garantita attraverso il Varco 1 che è regolarmente aperto e, anche quello, presidiato

