Polonia, von der Leyen: «Sentenza Corte polacca è una sfida all'unità dell'Ue» (Di martedì 19 ottobre 2021) E' in corso a Strasburgo il dibattito all'Europarlamento sull'incidente causato dalla Polonia allo stato di diritto. La decisione della Corte polacca di riaffermare la... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 ottobre 2021) E' in corso a Strasburgo il dibattito all'Europarlamento sull'incidente causato dallaallo stato di diritto. La decisionepolacca di riaffermare la...

Advertising

fattoquotidiano : Polonia, scontro al Parlamento Ue. Von der Leyen: “Proteggeremo il bilancio da chi viola lo stato di diritto”. Vars… - MediasetTgcom24 : Polonia, Von der Leyen: la sentenza della Corte Suprema mette in discussione le basi Ue | 'Non permetteremo che i n… - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Fortemente preoccupata, Polonia lancia sfida diretta all'Ue' - antonie85321896 : RT @Radio1Rai: ?? #Strasburgo #Polexit Le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen durante il dibattito al Parlamento euro… - anna_volante : Scontro tra Unione Europea e Polonia. Duro il monito della Von der Layen: noi non tollereremo che i paesi membri ad… -