Polonia, von der Leyen “Su Stato diritto situazione peggiorata” (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la Polonia sullo Stato di diritto “continuiamo ad avere un regolare dialogo”, ma “purtroppo la situazione è peggiorata”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Von der Leyen si è detta “profondamente preoccupata” per la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che ha stabilito l’incompatibilità tra la Costituzione polacca e alcune parti del diritto Ue, perché “mette in dubbio le fondamenta dell’Ue”. Scintille in Aula durante il lungo discorso del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Il vicepresidente del Parlamento Europeo Pedro Silva Pereira, che presiede al posto di David Sassoli, in Italia per motivi di salute, ha invitato diverse ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Con lasullodi“continuiamo ad avere un regolare dialogo”, ma “purtroppo la”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Von dersi è detta “profondamente preoccupata” per la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che ha stabilito l’incompatibilità tra la Costituzione polacca e alcune parti delUe, perché “mette in dubbio le fondamenta dell’Ue”. Scintille in Aula durante il lungo discorso del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Il vicepresidente del Parlamento Europeo Pedro Silva Pereira, che presiede al posto di David Sassoli, in Italia per motivi di salute, ha invitato diverse ...

Advertising

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Fortemente preoccupata, Polonia lancia sfida diretta all'Ue' - repubblica : Caso Polonia, von der Leyen: 'Non tollereremo che valori Ue siano messi a rischio'. Il premier di Varsavia: 'Respin… - Affaritaliani : Stato di diritto, Von der Leyen: 'Polonia mette in discussione basi Ue' - badklausblog : #Moglieubriacabottepiena #polexit Scontro durissimo Ue/Polonia. Von der Leyen: “Reagiremo'. Morawiecki: 'No ai ric… - Open_gol : Nervi tesi al Parlamento europeo sul caso della Polonia. Dopo il suo lungo e durissimo intervento a Strasburgo, il… -