Polonia, von der Leyen: "Sentenza Corte polacca è sfida a unità Ue" (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – E' in corso a Strasburgo il dibattito all'Europarlamento sull'incidente causato dalla Polonia allo stato di diritto. La decisione della Corte polacca di riaffermare la prevalenza del diritto interno rispetto a quello europeo, infatti, ha creato forte tensione a Bruxelles, tanto che si è parlato di una Polexit e della possibilità di imporre a Varsavia pesanti sanzioni, ma le parole pronunciate ieri dal Premier Mateusz Morawiecki hanno aperto la strada ad una possibile pacificazione. Intervenendo all'Europarlamento, il Primo Ministro polacco ha affermato "per noi è una scelta di civiltà l'integrazione europea, noi siamo qui, questo è il nostro posto e non andiamo da nessuna parte, vogliamo che l'Europa ridiventi forte, ambiziosa e coraggiosa". Morawiecki però si è detto contrario ad "un'Europa dei doppi standard", ...

