Polonia: Von der Leyen, agiremo contro minaccia a valori Ue (Di martedì 19 ottobre 2021) Sul rispetto dello stato di diritto in Polonia "non permetteremo che i valori Ue siano messi a rischio. La Commissione europea agirà. Le opzioni sono ben conosciute: le procedure di infrazione, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Sul rispetto dello stato di diritto in"non permetteremo che iUe siano messi a rischio. La Commissione europea agirà. Le opzioni sono ben conosciute: le procedure di infrazione, il ...

Advertising

mattinodinapoli : Polonia, von der Leyen: «Sentenza Corte polacca è una sfida all'unità dell'Ue» - ansaeuropa : “Non permetteremo che i valori Ue siano messi a rischio. La Commissione europea agirà”. Lo ha detto la presidente d… - elaniaz : Questa mattina in plenaria al Parlamento europeo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è int… - zazoomblog : La Polonia alla Ue: Non accettiamo ricatti. Von der leyen: Pronti a diverse opzioni - #Polonia #accettiamo… - gurgu3 : Polonia, von der Leyen: 'La sentenza della Corte Suprema mette in discussione le basi Ue' | 'Non permetteremo che i… -