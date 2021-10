Polonia-Ue | scontro al Parlamento europeo tra Von der Leyen e Morawiecki

Advertising

fattoquotidiano : Polonia, scontro al Parlamento Ue. Von der Leyen: “Proteggeremo il bilancio da chi viola lo stato di diritto”. Vars… - ilfoglio_it : Dopo che il primo ministro polacco Morawiecki ha scelto la via dello scontro con l'Europa, l'Ue potrebbe lanciare u… - limesonline : ???? Il Mondo Oggi Il vero scontro sulla Polonia, il test della Corea del Nord e altre notizie interessanti via… - penna_biro : RT @Tg3web: È scontro frontale, al Parlamento di Strasburgo, tra Commissione europea e Polonia sulla supremazia del diritto comunitario. Ne… - Frances47065366 : RT @scenarieconomic: Scontro UE – Polonia: Varsavia ha tutte le ragioni. La VDL se ne faccia una ragione -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia scontro

Fino a quando lotra Varsavia e Bruxelles non sarà risolto, è improbabile che laveda arrivare i 23,9 miliardi di euro in sovvenzioni e i 12,1 miliardi di prestiti a basso costo che ...Europa Lava allocon l'Ue. Guida alla Polexit Francesca De Benedetti "Quella sentenza " commenta l'eurodeputato liberale Guy Verhofstadt " dice che gli articoli 1 e 19 del trattato ...Lo scontro sembra inevitabile, viste le posizioni di principio inconciliabili. Il governo di Varsavia condivide pienamente la tesi del Tribunale polacco secondo cui il diritto comunitario e le sentenz ...Il premier polacco non ha tardato a rispondere: per Mateusz Morawiecki, Varsavia vuole restare in Europa, ma le minacce sono inaccettabili. Al di là della battaglia tra Bruxelles e Varsavia, un'altra ...