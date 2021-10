(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma 19 ott. (Adnkronos) - “Anziché tendere la mano all'Unione europea, l'intervento dial Parlamento europeo si è contraddistinto per i toni incendiari che vanno respinti al mittente. Per noi la misura è colma. Senza il rispetto dello stato di diritto e una riforma che tuteli l'indipendenza della magistratura e la piena libertà dei media la Commissione europea deve bloccare sine die il piano Next Generation EU della. I soldi dei cittadini italiani, francesi, spagnoli e tedeschi non possono finanziare i regimi illiberali che calpestano i diritti fondamentali dei cittadini”. Così in una nota Laura, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Anziché rispondere nel merito, nel suo intervento al Parlamento europeo il premiersi nasconde dietro una retorica vuota e il tipico frasario dei ...

Advertising

TV7Benevento : Polonia: Ferrara (M5S), 'da Morawiecki discorso incendiario, Ue blocchi fondi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia Ferrara

La Sicilia

Sono arrivati da ogni parte dell'Italia, e addirittura dall'estero, da Francia e, i visitatori che sabato scorso hanno partecipato all'inaugurazione della mostra "Michael ... Bondeno,, ...... Via Santa Caterina da Siena, Via Arianuova, Via Contrada del Mirasole, Via Aducco, Via, ... È quella che il Comune diintende realizzare con l'intervento di riqualificazione in corso ...Roma 19 ott. “Anziché tendere la mano all'Unione europea, l'intervento di Morawiecki al Parlamento europeo si è contraddistinto per i toni incendiari che vanno ...Il premier polacco ha mandato una lettera all'Unione europea segnando un'ulteriore escalation nella resa dei conti sullo stato di diritto. La Commissione sta valutanto una serie di risposte. Quella ch ...