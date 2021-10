Polonia contro la Ue, il premier Morawiecki: "No al centralismo europeo" (Di martedì 19 ottobre 2021) Strasburgo , 19 ottobre 2021 - La Polonia risponde agli attacchi della Ue dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca che ha stabilito il primato del diritto nazionale su quello europeo . Il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Strasburgo , 19 ottobre 2021 - Larisponde agli attacchi della Ue dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca che ha stabilito il primato del diritto nazionale su quello. Il ...

