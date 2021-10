Polizia sgombera presidio No Green Pass al porto di Trieste con idranti: manganellate sui manifestanti (Di martedì 19 ottobre 2021) Polizia sgombera presidio No Green Pass al porto di Trieste con idranti. Le forze dell’ordine sono intervenute al varco quattro del Molo 7 del porto di Trieste per sgomberare il presidio dei lavoratori No Green Pass con gli idranti. Una decisione presa dalla Procura di Trieste e già anticipata in vie non ufficiali nella giornata di ieri. I manifestanti inveiscono contro le forze dell’ordine. In questi minuti le forze dell’ordine stanno sgomberando il varco 4 del Molo 7 del porto di Trieste con gli idranti. Lo sgombero è stato deciso ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 19 ottobre 2021)Noaldicon. Le forze dell’ordine sono intervenute al varco quattro del Molo 7 deldiperre ildei lavoratori Nocon gli. Una decisione presa dalla Procura die già anticipata in vie non ufficiali nella giornata di ieri. Iinveiscono contro le forze dell’ordine. In questi minuti le forze dell’ordine stannondo il varco 4 del Molo 7 deldicon gli. Lo sgombero è stato deciso ...

