Polaresco e Piazzale Alpini | al via la «Winter Revolution»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il successo della stagione estiva, oltre 100mila presenze e più di 12mila biglietti venduti per i 150 spettacoli organizzati, Rete Doc e Yollom lanciano a Bergamo la, il nuovo palinsesto di eventi e concerti per la stagione invernale, ripartendo dai luoghi che hanno dato nuova vita alla città: lo Spaziodegli

Dal 4 ottobre lo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo si è trasferito dalla sede del, dov'era dai primi anni 2000, inAlpini presso l'Urban Center, con uno staff potenziato di 6 operatori e 2 orientatrici per la consulenza orientativa. Una costruzione con locali ...21 RISATE " Spazio. Ruggero de I Timidi. MUSICA "degli Alpini. Concerto di Dente. MUSICA - Edonè. Concerto dei Giallorenzo, opening Alaska Blue. MUSICA " Teatro Donizetti. ...L’intenzione è quindi di trasformare il Polaresco in un luogo di incontro e di lavoro, creando spazi di co-working, utili a vivere la città nella quotidianità, e accessi a diversi servizi. Piazzale ...Bergamo. Dal 4 ottobre lo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo si è trasferito dalla sede del Polaresco, dov’era dai primi anni 2000, in Piazzale Alpini nell’Urban Center con uno staff potenzia ...