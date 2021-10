Più fondi al Reddito di cittadinanza, sale il fondo taglia-bollette, Quota 102 solo agli statali: i Sì di Draghi incassati dai partiti (Di martedì 19 ottobre 2021) Sui numeri del Documento programmatico di bilancio il ministro dell’Economia Daniele Franco non si è sbilanciato con i partiti durante la cabina di regia di questa mattina. Si tratta dell’architrave della Manovra che l’Italia, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri previsto per il pomeriggio, – dovrà inviare a Bruxelles. Il presidente del Consiglio e il titolare dell’Economia non hanno svelato tutti i contenuti del Documento, ma attraverso i commenti dei politici dei partiti che fanno parte dell’esecutivo, è possibile ricostruire quali sono i punti nevralgici dell’impianto. Primo tra tutti, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza: «Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Il Reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio», ha ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Sui numeri del Documento programmatico di bilancio il ministro dell’Economia Daniele Franco non si è sbilanciato con idurante la cabina di regia di questa mattina. Si tratta dell’architrave della Manovra che l’Italia, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri previsto per il pomeriggio, – dovrà inviare a Bruxelles. Il presidente del Consiglio e il titolare dell’Economia non hanno svelato tutti i contenuti del Documento, ma attraverso i commenti dei politici deiche fanno parte dell’esecutivo, è possibile ricostruire quali sono i punti nevralgici dell’impianto. Primo tra tutti, il rifinanziamento deldi: «Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Ildidi certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio», ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Più fondi Pensioni, Giorgetti: 'Quota 102 solo per gli statali'. Manovra in Cdm tra taglio delle tasse e proroga superbonus ... ma anche 'l'aumento dei fondi per la gratuità dei libri testo nella scuola dell'obbligo'. Sono ... Tra le misure che 'riflettono le priorità del Pd', Misiani cita anche 'più risorse per sanità, anziani ...

Legge bilancio, verso taglio tasse di 8 miliardi "Di reddito di cittadinanza abbiamo parlato nel corso della riunione - aggiunge rispondendo alle domande dei cronisti - se metti tante risorse sul rdc, se ci sono più fondi, allora è giusto metterne ...

