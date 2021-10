Pittelli di nuovo in carcere. L’avvocato ed ex senatore di Forza Italia aiutava il clan Piromalli a gestire i traffici illeciti di rifiuti (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è anche L’avvocato ed ex senatore di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, tra gli arrestati dai carabinieri nell’operazione “Mala Pigna” che ha portato all’emissione di 29 misure cautelari in diverse regioni con l’accusa a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti e altri reati ambientali. Secondo quanto emerso dalle indagini, Pittelli – legale di fiducia della cosca dei Piromalli – “veicolava informazioni dall’interno all’esterno del carcere tra i capi della cosca Piromalli”, in particolare Giuseppe Piromalli, detto Facciazza e il figlio Antonio, entrambi al 41 bis, e Rocco Delfino, ritenuto “soggetto di estrema fiducia per i Piromalli in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è ancheed exdi, Giancarlo, tra gli arrestati dai carabinieri nell’operazione “Mala Pigna” che ha portato all’emissione di 29 misure cautelari in diverse regioni con l’accusa a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito die altri reati ambientali. Secondo quanto emerso dalle indagini,– legale di fiducia della cosca dei– “veicolava informazioni dall’interno all’esterno deltra i capi della cosca”, in particolare Giuseppe, detto Facciazza e il figlio Antonio, entrambi al 41 bis, e Rocco Delfino, ritenuto “soggetto di estrema fiducia per iin ...

Advertising

andreastoolbox : 'Ndrangheta, nuovo arresto per l'ex senatore Pittelli: gestiva per il clan Piromalli il loro impero nel settore dei… - giusmo1 : RT @alexsja: 'Ndrangheta, nuovo arresto per l'ex senatore Pittelli: gestiva per il clan Piromalli il loro impero nel settore dei rifiuti. E… - manomela : RT @alexsja: 'Ndrangheta, nuovo arresto per l'ex senatore Pittelli: gestiva per il clan Piromalli il loro impero nel settore dei rifiuti. E… - Rofederico3 : RT @alexsja: 'Ndrangheta, nuovo arresto per l'ex senatore Pittelli: gestiva per il clan Piromalli il loro impero nel settore dei rifiuti. E… - iris_versari : RT @alexsja: 'Ndrangheta, nuovo arresto per l'ex senatore Pittelli: gestiva per il clan Piromalli il loro impero nel settore dei rifiuti. E… -