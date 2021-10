Pininfarina e Hon Hai Foxconn presentano a berlina elettrica Model E (Di martedì 19 ottobre 2021) Hon Hai Foxconn , il colosso dell' elettronica mondiale, con sede a Nuova Taipei, entra nel mondo dell' auto con la firma prestigiosa di Pininfarina . Foxconn, che con Stellantis ha una joint venture ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Hon Hai, il colosso dell' elettronica mondiale, con sede a Nuova Taipei, entra nel mondo dell' auto con la firma prestigiosa di, che con Stellantis ha una joint venture ...

Advertising

ilmessaggeroit : Pininfarina firma l'auto elettrica per Hon Hai (Foxconn). A Taiwan svelata la berlina di lusso Model E - qnazionale : Pininfarina e Hon Hai Foxconn presentano a berlina elettrica Model E - EstebBeltramino : Pininfarina firma l'auto elettrica per Hon Hai (Foxconn) #motori - CorriereQ : Hon Hai Foxconn: dagli Iphone alle auto elettriche, con la firma di Pininfarina - FulvioGiordano : RT @ANSA_Motori: Pininfarina firma l'auto elettrica per Hon Hai (Foxconn) - -