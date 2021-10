Pierpaolo Pretelli piange per Giulia Salemi a Domenica In | “La amo | vorrei un figlio da lei” VIDEO

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - pierpaolers : RT @SaraSanfi: Giulia Salemi da quando ha conosciuto Pierpaolo Pretelli non ho certezze ma nemmeno dubbi #prelemi - marcoluci1 : RT @gianlu_79: ESIBIZIONE ALBANO E ROMINA PERRI (picco di share) 15:29 18,94% 2.512.000; PIERPAOLO PRETELLI 15:37 18,18% 2.352.000; MIRIA… - Filomen67527274 : @pierpaolopretel @zorzi_gaia @iosonoestanca Pierpaolo Pretelli (sono presidenziale ??) escici l'audio in 3 2 1 ??? - PinaPupillo : @NZeccato @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 Pierpaolo Pretelli a domenica in è stato bravissimo un vero show man sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

ringrazia Domenica In: "Mi sono sentito a casa" Durante l'ultima puntata di Domenica In , tra gli ospiti del salotto di Mara Venier vi é stato, attualmente ...Domenica 17 ottobreè stato intervistato da Mara Venier a Domenica In Un piccolo grande sogno che si avvera per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, la cui carriera in tv è decollata dopo aver ...Ho parlato in generale, ma se loro si sono risentiti forse è perché sanno di non aver fatto altro”. Dopo le sue parole, così, la Salemi ha preferito rimanere in silenzio mentre Pierpaolo Pretelli si è ...Le dichiarazioni dell’attore sembrano essere un chiaro riferimento a Giulia Salemi e all’amica Dayane Mello che hanno sfilato con degli abiti decisamente poco sobri sul red carpet del Festival. Non se ...