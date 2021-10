Piazza | scavo per collegare rete elettrica al grande parcheggio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Enel Distribuzione: sono iniziati i lavori di collegamento dellaalinterrato sottodella Libertà. Nei mesi scorsi la ditta esecutrice aveva provveduto a portare ladalla centrale in zona Carmine fino al lungomare, laddove gli scavi sono proseguiti fino all’altezza dell’ex cinema Diana. Qui, da qualche ora, è in esecuzione l’ultimo tratto. La ‘passeggiata’ in legno è interdetta per lunghi tratti, laddove i listelli sono occupati da grosse bobine. I lavori – che dureranno per tutta la settimana in corso – sono determinanti per l’elettrificazione del parking e, quindi, sono presupposto (non l’unico), per la sua apertura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.