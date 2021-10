Pescara-Modena | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021)in campo all’”Adriatico” questa sera a partire dalle 21.00, per la 10a giornata del campionato diC Girone B. Le squadre, divise da un solo punto in classifica, sono reduci da vittorie e questa sera cercheranno entrambe il 5° successo pieno in questo campionato. Queste leiniziali della gara e dove vedere la partita in televisione. Statistiche e curiosità diIlarriva alla gara di questa sera, dopo la vittoria fatta registrare sabato scorso in casa contro la Fermana, battuta con il punteggio di 2-1, in virtù delle reti realizzate da Ferrari e De Marchi per i padroni di casa e Nepi per gli ospiti. La formazione guidata dalla panchina da Auteri, prima della sfida odierna, occupa in ...