Perseguitata dal maniaco, "pensavo fosse colpa mia": il dramma della principessa Lulù (Di martedì 19 ottobre 2021) Scherzi a parte: Lulù, una delle "principesse" e concorrenti del Gf Vip, ha avuto in passato uno stalker. Una notizia che, sicuramente, fa venire la pelle d'oca a tutti. Ora ne parla senza freni durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 lunedì 18 ottobre. “Lo stalker? pensavo fosse colpa mia”, dice. Un dramma vero e proprio svelato ad alcuni concorrenti del reality: anni fa viene Perseguitata nel vero senso della parola da uno stalker. E Alfonso Signorini vuole parlarne facendo un vero e proprio passo indietro nel tempo. “Ero convinta fosse colpa mia, non ho fatto nulla di male per meritarmi tutta quella cattiveria…”, dice Lulù che vive un vero e proprio incubo, vìsto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Scherzi a parte:, una delle "principesse" e concorrenti del Gf Vip, ha avuto in passato uno stalker. Una notizia che, sicuramente, fa venire la pelle d'oca a tutti. Ora ne parla senza freni durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 lunedì 18 ottobre. “Lo stalker?mia”, dice. Unvero e proprio svelato ad alcuni concorrenti del reality: anni fa vienenel vero sensoparola da uno stalker. E Alfonso Signorini vuole parlarne facendo un vero e proprio passo indietro nel tempo. “Ero convintamia, non ho fatto nulla di male per meritarmi tutta quella cattiveria…”, diceche vive un vero e proprio incubo, vìsto ...

