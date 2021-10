Perde il denaro ma per paura della moglie finge una rapina, denunciato (Di martedì 19 ottobre 2021) commenta Una bugia che per lui sembrava a fin di bene, ma che in realtà gli ha solo che procurato una denuncia per simulazione di reato e procurato allarme . Questo quanto accaduto a Torino dove un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) commenta Una bugia che per lui sembrava a fin di bene, ma che in realtà gli ha solo che procurato una denuncia per simulazione di reato e procurato allarme . Questo quanto accaduto a Torino dove un ...

Advertising

statodelsud : Torino, perde denaro e finge rapina per paura moglie: denunciato - Pino__Merola : Torino, perde denaro e finge rapina per paura moglie: denunciato - Michele46145176 : RT @roma_paoletta: Ieri figlio perde il cell. Dopo poco chiamiamo il suo numero e un uomo, in italiano stentato, risponde di averlo trovato… - trinchelino : RT @roma_paoletta: Ieri figlio perde il cell. Dopo poco chiamiamo il suo numero e un uomo, in italiano stentato, risponde di averlo trovato… - 0x800a : RT @SkyTG24: Torino, perde denaro e finge rapina per paura moglie: denunciato -