Perché in Italia allo stato delle cose c'è in campo un destracentro (Di martedì 19 ottobre 2021) Gentile direttore, leggo ed apprezzo il suo giornale da anni, in particolare per le posizioni sempre serie ed equilibrate che sa tenere. Tuttavia nel suo editoriale di martedì 12 ottobre 2021 c'è un passaggio che mi è ... Leggi su avvenire (Di martedì 19 ottobre 2021) Gentile direttore, leggo ed apprezzo il suo giornale da anni, in particolare per le posizioni sempre serie ed equilibrate che sa tenere. Tuttavia nel suo editoriale di martedì 12 ottobre 2021 c'è un passaggio che mi è ...

Advertising

elio_vito : Con la sconfitta di Michetti al #ballottaggio @forza_italia non avrà neppure un consigliere comunale in Campidoglio… - repubblica : Covid, la meta dell'immunità di gregge è vicina. Ecco perché l’Italia sta meglio degli altri… - annatrieste : Pensavo di aver chiuso con l'amore poi alla domanda sul furto della Panda #Spalletti ha risposto che 'si rubano 300… - LB19712 : RT @DaniloQuintoRM: Preghiamo perchè da #Trieste si estenda per ogni luogo la preghiera accorata del #SantoRosario alla #MadrediDio, perchè… - pasha971 : RT @italiadeidolori: Gente molto speranzosa, da.tutte le parti d’Italia. Hanno la percezione di ciò che sta accadendo. Vedremo stamattina c… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia C'è da giocare la partita del Colle. Retroscena Quirinale, quanto pesano i voti del centrodestra ... perché la macchina della delegittimazione nei confronti della destra sovranista è in pieno movimento, con il tentativo neppure troppo nascosto di staccare Forza Italia dall'alleanza. Un errore che ...

'Dopo l'estero ancora in Italia per aprire la mia azienda: mi sembra di non essermene mai andato. Ecco perché ho scelto di tornare' Leggi Anche "Dopo una vita all'estero ho deciso di tornare in Italia: altrove non è sempre meglio. Ecco perché' Nikolaus è convinto che la formazione universitaria italiana sia di alto livello . "...

Hall of Fame, vota Pennetta perché... è la prima italiana numero 1 Tiscali.it ...la macchina della delegittimazione nei confronti della destra sovranista è in pieno movimento, con il tentativo neppure troppo nascosto di staccare Forzadall'alleanza. Un errore che ...Leggi Anche "Dopo una vita all'estero ho deciso di tornare in: altrove non è sempre meglio. Ecco' Nikolaus è convinto che la formazione universitaria italiana sia di alto livello . "...